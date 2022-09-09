У Миколаївській області відновлено 1,6 тис. об'єктів інфраструктури — Finance.ua

У Миколаївській області відновлено 1,6 тис. об'єктів інфраструктури
Загальна кількість відновлених об’єктів на території Вознесенського, Миколаївського та Баштанського районів Миколаївської області становить майже 1,6 тис., повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко на брифінгу в п’ятницю.
За його словами, загальна кількість зруйнованих об’єктів інфраструктури в області сягає майже 7 тис., серед них 4047 приватних будинків, 835 багатоповерхівок, 105 шкіл, 79 дитячих садків.
Триває відновлення Харківської області згідно зі стратегічним планом відновлення України, зазначив заступник глави ОП. При цьому до своїх домівок уже повернулися понад 80% жителів селища Рогань на Харківщині, додав він.
Розповідаючи про перебіг робіт, Тимошенко зазначив, що в Запорізькій області відновлено сотні багатоповерхівок і приватних будинків, при цьому в області зруйновано 213 багатоповерхівок та 1601 приватний будинок. Кількість зруйнованих дитячих садків, закладів вищої освіти та культури перевищила 100 об’єктів.
Заступник глави ОП також повідомив, що в Житомирській області відновлено 867 об’єктів інфраструктури. Серед них 50 багатоповерхівок, 659 приватних будинків 28 шкіл, чотири заклади вищої освіти, 10 дитячих садків і закладів культури, 13 закладів охорони здоров’я та кілька закладів спорту.
Крім того, в Житомирі, Коростені й інших населених пунктах області відновлено роботу котелень.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поділитися новиною