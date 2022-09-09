У Миколаївській області відновлено 1,6 тис. об'єктів інфраструктури — Finance.ua
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У Миколаївській області відновлено 1,6 тис. об'єктів інфраструктури

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Загальна кількість відновлених об’єктів на території Вознесенського, Миколаївського та Баштанського районів Миколаївської області становить майже 1,6 тис., повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко на брифінгу в п’ятницю.
За його словами, загальна кількість зруйнованих об’єктів інфраструктури в області сягає майже 7 тис., серед них 4047 приватних будинків, 835 багатоповерхівок, 105 шкіл, 79 дитячих садків.
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Триває відновлення Харківської області згідно зі стратегічним планом відновлення України, зазначив заступник глави ОП. При цьому до своїх домівок уже повернулися понад 80% жителів селища Рогань на Харківщині, додав він.
Розповідаючи про перебіг робіт, Тимошенко зазначив, що в Запорізькій області відновлено сотні багатоповерхівок і приватних будинків, при цьому в області зруйновано 213 багатоповерхівок та 1601 приватний будинок. Кількість зруйнованих дитячих садків, закладів вищої освіти та культури перевищила 100 об’єктів.
Заступник глави ОП також повідомив, що в Житомирській області відновлено 867 об’єктів інфраструктури. Серед них 50 багатоповерхівок, 659 приватних будинків 28 шкіл, чотири заклади вищої освіти, 10 дитячих садків і закладів культури, 13 закладів охорони здоров’я та кілька закладів спорту.
Крім того, в Житомирі, Коростені й інших населених пунктах області відновлено роботу котелень.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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