У МВФ попередили країни G20 про ризики використання криптовалют банками — Finance.ua

У МВФ попередили країни G20 про ризики використання криптовалют банками Сьогодні 04:11 — Криптовалюта

У МВФ попередили країни G20 про ризики використання криптовалют банками

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїй доповіді «Макрофінансові наслідки криптоактивів» попередив країни «Великої двадцятки» (G20), що широке поширення криптовалюти може призвести до втрати банками депозитів і скорочення кредитування. Про це повідомляє Coindesk

Документ МВФ, презентований G20 у лютому на зустрічі в Індії, було оприлюднено за кілька днів після краху банків Signature Bank, Silicon Valley Bank (SVB) і Silvergate Bank.

Згідно з доповіддю, широке поширення криптовалют пов’язане з ризиками для ефективності грошово-кредитної політики, управління обмінним курсом і заходами з управління потоками капіталу, а також фіскальної стійкості.

Читайте також У спільноті стурбовані крахом дружніх до криптовалют банків

Крім того, можуть знадобитися зміни в резервних фондах центральних банків і глобальної мережі фінансової безпеки, що призведе до потенційної нестабільності.

«Банки можуть втратити депозити і будуть змушені скоротити кредитування», — йдеться у звіті.

Звіт було сформовано за підсумками обговорень із Мінфіном Індії, яка зараз є головою G20, а також учасниками міжнародних фокус-груп. У результаті G20 ухвалила рішення про розроблення глобальних правил щодо криптовалют на основі ще не підготовленого зведеного документа МВФ і Ради з фінансової стабільності (FSB).

У звіті також ідеться, що, незважаючи на «помітні ризики, криптоактиви розробили технології, які державний сектор може використовувати для досягнення своїх політичних цілей».

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

cryptomisto За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.