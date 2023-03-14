У МВФ попередили країни G20 про ризики використання криптовалют банками — Finance.ua
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У МВФ попередили країни G20 про ризики використання криптовалют банками

Криптовалюта
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У МВФ попередили країни G20 про ризики використання криптовалют банками
У МВФ попередили країни G20 про ризики використання криптовалют банками
Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїй доповіді «Макрофінансові наслідки криптоактивів» попередив країни «Великої двадцятки» (G20), що широке поширення криптовалюти може призвести до втрати банками депозитів і скорочення кредитування. Про це повідомляє Coindesk.
Документ МВФ, презентований G20 у лютому на зустрічі в Індії, було оприлюднено за кілька днів після краху банків Signature Bank, Silicon Valley Bank (SVB) і Silvergate Bank.
Згідно з доповіддю, широке поширення криптовалют пов’язане з ризиками для ефективності грошово-кредитної політики, управління обмінним курсом і заходами з управління потоками капіталу, а також фіскальної стійкості.
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Крім того, можуть знадобитися зміни в резервних фондах центральних банків і глобальної мережі фінансової безпеки, що призведе до потенційної нестабільності.
«Банки можуть втратити депозити і будуть змушені скоротити кредитування», — йдеться у звіті.
Звіт було сформовано за підсумками обговорень із Мінфіном Індії, яка зараз є головою G20, а також учасниками міжнародних фокус-груп. У результаті G20 ухвалила рішення про розроблення глобальних правил щодо криптовалют на основі ще не підготовленого зведеного документа МВФ і Ради з фінансової стабільності (FSB).
У звіті також ідеться, що, незважаючи на «помітні ризики, криптоактиви розробили технології, які державний сектор може використовувати для досягнення своїх політичних цілей».
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За матеріалами:
cryptomisto
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