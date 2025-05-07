У Мукачеві відкрився перший «МакДональдз»: працюватиме цілодобово — Finance.ua
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У Мукачеві відкрився перший «МакДональдз»: працюватиме цілодобово

Фондовий ринок
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У Мукачеві відкрився перший «МакДональдз»: працюватиме цілодобово
У Мукачеві відкрився перший «МакДональдз»: працюватиме цілодобово
7 травня на вулиці Лавківській, 1-М у Мукачеві (Закарпатська область) відкрився перший у місті ресторан мережі «МакДональдз».
Про це йдеться в релізі компанії.
Новий ресторан розташований у одноповерховій будівлі площею майже 500 квадратних метрів. У залі одночасно можуть перебувати 126 гостей, ще 132 — на літній терасі.
Відвідувачам доступні всі канали продажу: традиційні каси, 10 терміналів самообслуговування, а також «МакДрайв», який працюватиме цілодобово. Зал ресторану відкритий з 7:00 до 23:00. Що стосується сервісу доставки «МакДелівері», то його обіцяють запустити за два тижні.
Ресторан обладнаний генератором для безперебійної роботи та укриттям для персоналу. Із відкриттям закладу у Мукачеві створено близько 70 нових робочих місць. Це другий цілодобовий «МакДональдз» в Україні після ресторану в Ужгороді.
Зазначається, що це вже 112-й заклад компанії в Україні та шостий, відкритий у партнерстві з автозаправним комплексом «Окко».
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