У МОН пояснили, що передбачає скасування фінансування шкіл із малою кількістю учнів — Finance.ua

У МОН пояснили, що передбачає скасування фінансування шкіл із малою кількістю учнів Сьогодні 20:31 — Казна та Політика

У МОН пояснили, що передбачає скасування фінансування шкіл із малою кількістю учнів

Уряд вирішив внести зміни у фінансування оплати вчителів у школах з малою кількістю учнів із 2025 року.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Що зміниться

Як повідомили у відомстві, уряд не фінансувати заробітну плату вчителів у деяких школах за гроші освітньої субвенції.

Йдеться про заклади із кількістю учнів:

з 1 вересня 2025 року — менш як 45 осіб;

з 1 вересня 2026 року — менш як 60 осіб.

Зазначено, що відповідне рішення не торкнеться початкових шкіл і діятиме тільки для освіти на рівні 5−11 класів.

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Водночас до розрахунку освітньої субвенції кожної громади додано всіх дітей шкільного віку. Тобто громада отримуватиме кошти на навчання всіх дітей, але не зможе витрачати їх на маленькі школи.

Це означає, що місцеві органи самоврядування можуть вирішити: або довозити учнів цих шкіл у найближчу більшу школу, або оплачувати працю вчителів малих шкіл із місцевих бюджетів.

Навіщо потрібне це рішення?

За поясненням Міносвіти, у школах І-ІІІ ступенів, де є менш ніж 45 школярів, наразі в одному класі вчаться 5−6 учнів, і часто через нестачу можливості сформувати повноцінний клас (щонайменше п’ять учнів відповідно до закону «Про повну загальну середню освіту») діти навчаються на індивідуальній формі чи в обʼєднаних класах (у початковій школі), які поєднують учнів різного віку.

«Це призводить до того, що діти не отримують належного рівня взаємодії одне з одним, не навчаються одне в одного й не бачать прикладів для наслідування», — йдеться в повідомленні.

Що буде з учнями закритих шкіл?

Повідомляється, що місцева влада повинна організувати підвезення учнів до опорної школи із супроводом вчителя.

Для підвезення дітей держава вже другий рік поспіль надає субвенцію на закупівлю автобусів — по 1 млрд гривень. У 2023 році у співфінансуванні з місцевими бюджетами закупили понад 450 автобусів.

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Що буде з учителями цих шкіл?

У відомстві повідомляють, що у разі, якщо місцеві органи самоврядування вирішать не фінансувати роботу малокомплектних закладів освіти самостійно, то допускається можливість працевлаштування педагогів в опорних школах із забезпеченням їхнього підвезення.

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