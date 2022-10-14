У Мінреінтеграції прозвітували, скільки коштів виплатили людям, які пережили окупацію — Finance.ua
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У Мінреінтеграції прозвітували, скільки коштів виплатили людям, які пережили окупацію

Казна та Політика
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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Укрпошта виплатили людям, які пережили російську окупацію, 16,4 мільйона гривень.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Так, за спільної ініціативи Мінреінтеграції та Укрпошти кожен, хто пережив окупацію, отримує 1200 грн. одноразової фіндопомоги.
На Харківщині люди отримали вже понад 14 млн грн. На звільненій Херсонщині — понад 1,4 млн грн, Донеччині — понад 1 млн грн.
Також у відомстві підвели підсумки роботи за місяць Координаційного штабу з питань деокупованих територій (ДОТ).
За місяць на ДОТ вдалося налагодити та скоординувати процеси:
  • розмінування;
  • відновлення енерго-, газо-, водопостачання;
  • отримання гумдопомоги, ліків, продуктів, засобів гігієни;
  • доставки питної води та хліба.
Також на звільнених територіях розпочали роботу банки та Укрпошта. А також організовані доставка пенсій та надання одноразової фіндопомоги.
За матеріалами:
Економічна Правда
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