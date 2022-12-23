У Мінреінтеграції повідомили, як знайти найближчий «пункт незламності» — Finance.ua

У Мінреінтеграції повідомили, як знайти найближчий «пункт незламності» Сьогодні 15:15 — Особисті фінанси

У Мінреінтеграції повідомили, як знайти найближчий «пункт незламності»

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, як швидко знайти найближчий «пункт незламності».

Про це Мінреінтеграції повідомляє у Телеграмі.

Наразі в населених пунктах по всій Україні розгорнуто «Пункти незламності» трьох категорій:

Організовані місцевою владою та ДСНС. У цих пунктах є генератор, тепло, інтернет, чай/кава, аптечка.

Організовані відповідальним бізнесом. Тут українці можуть безкоштовно підзарядити ґаджети. Їх вже відкрили у відділеннях Rozetka, «Нової пошти» тощо.

Магазини, аптеки, АЗС і відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії. Однак ці установи не надають послуг із підзарядки ґаджетів.

Мапа з усіма точками доступна за посиланням

«Для цього відкрийте його та введіть свою адресу. Сервіс відразу покаже найближчі „пункти незламності“. З його допомогою ви дізнаєтеся графіки їх роботи та про послуги, які там доступні», — кажуть у Мінреінтеграції.

Як зазначається, адреси «пунктів незламності» у населених пунктах поблизу лінії бойових дій не розголошуються з міркувань безпеки. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Дізнатися їх можна в органах місцевого самоврядування, обласних і районних військових адміністраціях.

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