У Мінреінтеграції повідомили, як знайти найближчий «пункт незламності» — Finance.ua
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У Мінреінтеграції повідомили, як знайти найближчий «пункт незламності»

Особисті фінанси
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У Мінреінтеграції повідомили, як знайти найближчий «пункт незламності»
У Мінреінтеграції повідомили, як знайти найближчий «пункт незламності»
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, як швидко знайти найближчий «пункт незламності».
Про це Мінреінтеграції повідомляє у Телеграмі.
Наразі в населених пунктах по всій Україні розгорнуто «Пункти незламності» трьох категорій:
  • Організовані місцевою владою та ДСНС. У цих пунктах є генератор, тепло, інтернет, чай/кава, аптечка.
  • Організовані відповідальним бізнесом. Тут українці можуть безкоштовно підзарядити ґаджети. Їх вже відкрили у відділеннях Rozetka, «Нової пошти» тощо.
  • Магазини, аптеки, АЗС і відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії. Однак ці установи не надають послуг із підзарядки ґаджетів.
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Мапа з усіма точками доступна за посиланням.
Крім того, можна скористатися спеціальним чат-ботом у Telegram.
«Для цього відкрийте його та введіть свою адресу. Сервіс відразу покаже найближчі „пункти незламності“. З його допомогою ви дізнаєтеся графіки їх роботи та про послуги, які там доступні», — кажуть у Мінреінтеграції.
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Як зазначається, адреси «пунктів незламності» у населених пунктах поблизу лінії бойових дій не розголошуються з міркувань безпеки. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Дізнатися їх можна в органах місцевого самоврядування, обласних і районних військових адміністраціях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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