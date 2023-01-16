У Мінприроди підрахували збитки для українського довкілля від війни — Finance.ua
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У Мінприроди підрахували збитки для українського довкілля від війни

Казна та Політика
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У Мінприроди підрахували збитки для українського довкілля від війни
У Мінприроди підрахували збитки для українського довкілля від війни, Фото: пресслужба ДСНС
Сума шкоди українському довкіллю від збройної агресії росії вже становить понад 46 млрд дол. Україна вимагатиме компенсації цих збитків від рф.
Про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив у коментарі для The Economist, передає пресслужба Мінприроди.
«Основну частину обрахованих збитків на сьогодні складає забруднення повітря — 27 мільярдів доларів. Лише за десять місяців внаслідок російського вторгнення в повітря потрапило понад 42 мільйони тонн парникових газів. Цей обсяг можна порівняти із річними викидами Болгарії», — підкреслив міністр.
Основними причинами викидів стали лісові пожежі та атаки окупантів на об’єкти енергетичної інфраструктури. За даними Держекоінспекції, внаслідок російських обстрілів вже згоріло понад 680 тис тонн нафти та пального.
При цьому війна завдала шкоди майже третині українських лісів. Повністю вигоріло щонайменше 23,3 тис га.
За словами міністра, війна «отруїла» і значну частину української землі. Шкода, завдана забрудненням ґрунтів, оцінюється у 18 млрд доларів.
Загалом з початку широкомасштабного вторгнення Україна задокументувала майже 2,300 злочинів проти довкілля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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