У Мінкульті задумалися, як «регулювати» Telegram — Finance.ua

У Мінкульті задумалися, як «регулювати» Telegram Сьогодні 20:21 — Казна та Політика

У Мінкульті задумалися, як «регулювати» Telegram

У Мінкульті України думають над «певним регулюванням» месенджера Telegram, а також намагаються оцінити його взаємодію з державою.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв’ю Інтерфакс-Україна

«Telegram створив у собі спільноту, яка закрита від суспільства, в той час коли всі медіа, які підпадають під закон Про медіа, відкриті, відомі їх власники, є певна звітність тощо. Тому Telegram — це питання, яке потребує реально експертного обговорення» , — зауважив міністр.

Ткаченко зазначив, що плюс цієї соцмережі — у швидкому донесенні інформації, зокрема й для населення, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях.

«З іншого боку — анонімні Телеграм-канали та безліч російських активностей там. Крім того, у Telegram немає зворотного зв’язку. Хоч би якою вона була у Facebook чи Google, але вона є — ми, принаймні, знаємо, до кого звертатися. До кого звертатися до Telegram — це питання непросте», — наголосив міністр.

Також він наголосив, що не говорив про заборону, скоріше — про певне регулювання.

«Telegram-канали збирають кошти, і ми не знаємо, чи сплачують вони податки — це перше питання. Другий — це знов-таки з погляду прозорості, власності, співпраці з суспільством та розуміння того, яким чином ця взаємодія відбувається», — додав Ткаченко.

Водночас міністр зазначив, що так зване регулювання Telegram поки що перебуває на обговоренні на рівні «Давайте поговоримо». За його словами, настав час включати експертну оцінку того, яким чином має відбуватися взаємодія держави з Telegram.

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