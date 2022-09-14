У Мінінфраструктури розповіли, як працюватиме електронна черга на кордоні — Finance.ua

У Мінінфраструктури розповіли, як працюватиме електронна черга на кордоні Вчора 11:28 — Казна та Політика

У Мінінфраструктури розповіли, як працюватиме електронна черга на кордоні

Міністерство інфраструктури з профільними держорганами запускає на автомобільних пунктах пропуску проєкт «Електронна черга перетину кордону», покликаний зменшити затори.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у Фейсбуці

«Ми розуміємо, що сама по собі електронна черга не вирішує питання простою вантажів. Це залежить винятково від пропускної здатності прикордонних пунктів пропуску. Між тим попереду — зима. Очікування черги вздовж трас у мороз, по-перше, некомфортно, а по-друге, призводить до ще більших витрат водіїв», — зазначив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

За його словами, система дозволятиме перевізникам попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час. При цьому Е-черга буде абсолютно безплатною. Заїжджати до сервісної зони водіям буде необов’язково.

Перевізник може самостійно обирати місце очікування, а система автоматично сповіщатиме, коли потрібно під’їжджати до ПП. Спочатку систему впровадять на одному пункті пропуску. Після випробувань та вдосконалення вона буде масштабована на всі ПП.

Зареєструватись в Е-черзі можна буде через спеціальний сайт — «Електронна черга перетину кордону». Запрацює він вже у жовтні. Згодом розробники створять спеціальний додаток, функціонал якого буде постійно розширюватися.

«Е-черга надаватиме зручний та зрозумілий для користувачів сервіс, який дозволить економити час та чекати проїзду через кордон на будь-якій зручній локації», — додав Найєм.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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