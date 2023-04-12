У Мінфіні США заявили, що донорських коштів для України вистачить до кінця року — Finance.ua
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У Мінфіні США заявили, що донорських коштів для України вистачить до кінця року

Казна та Політика
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У Мінфіні США заявили, що донорських коштів для України вистачить до кінця року
У Мінфіні США заявили, що донорських коштів для України вистачить до кінця року
Коштів від Європейського Союзу, США та інших міжнародних донорів достатньо для забезпечення потреб України до кінця року.
Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, передає «Голос Америки».
Посадовець Міжнародного валютного фонду Гевін Грей повідомив журналістам, що організація оцінює потреби України у зовнішньому фінансуванні в 115 млрд доларів, якщо війна закінчиться до середини 2024 року. Якщо ж вона триватиме до кінця 2025 року — йтиметься про 140 млрд доларів.
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Як зазначила Єллен, США співпрацюватимуть з партнерами, щоб надати те, чого потребує Україна. Чиновниця переконана, що для цього існує потужна двопартійна підтримка, це стосується й партнерів Штатів.
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За її словами, довгострокову допомогу координуватимуть через окрему платформу.
«На додаток до цього, ми надали кошти на нагальну відбудову, на пріоритетні потреби України, наприклад енергомережу», — додала вона.
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Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що воєнна кампанія щомісяця потребує на 50 млрд грн більше коштів, ніж надходить до бюджету. За його словами, держбюджет отримує 80 млрд грн доходів, а на війну витрачається 130 млрд грн на місяць.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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