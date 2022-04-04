У Мінфіні розповіли, завдяки чому вдалося виконати держбюджет у березні — Finance.ua
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У Мінфіні розповіли, завдяки чому вдалося виконати держбюджет у березні

Вчора 17:12Казна та Політика
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До державного бюджету, незважаючи на війну, вдалося залучити достатню кількість коштів завдяки достроково сплаченим дивідендам українських комерційних банків, що перебувають у державній власності.
Про це розповів під час всеукраїнського телевізійного марафону міністр фінансів Сергій Марченко.
«Комерційні банки в державній власності достроково сплатили дивіденди, і ми змогли виконати перший квартал. Складніше буде у квітні, але я не бачу жодних проблем із виплатами вчасно пенсій, заробітних плат та інших соціальних виплат», — зазначив Марченко.
За оперативними даними Мінфіну, у березні 2022 року до доходної частини зведеного бюджету надійшло 120,1 млрд гривень. Зі зазначеної суми до державного бюджету надійшло 95,4 млрд грн, до місцевих бюджетів — 24,7 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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