У Мінфіні розповіли, що відбувається з кредитуванням бізнесу в умовах війни — Finance.ua

У Мінфіні розповіли, що відбувається з кредитуванням бізнесу в умовах війни Вчора 11:45 — Кредит&Депозит

У Мінфіні розповіли, що відбувається з кредитуванням бізнесу в умовах війни

За період дії воєнного стану в Україні в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 11 986 кредитних договорів на загальну суму 48,60 млрд грн.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, зокрема за минулий тиждень було видано 96 пільгових кредитів на загальну суму 456,73 млн грн.

Всього з моменту старту програми суб’єкти отримали від уповноважених банків 46,8 тис.кредитів на загальну суму 138,2 млрд грн.

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У Мінфіні нагадали, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує всі аспекти діяльності Фонду. На сьогодні за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співпрацю з 44 банками.

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УНІАН За матеріалами:

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