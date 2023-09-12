У Мінфіні розповіли про виплати з початку року (інфографіка) — Finance.ua

У Мінфіні розповіли про виплати з початку року (інфографіка) Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Упродовж восьми місяців 2023 року на соціальні виплати з державного бюджету було спрямовано 300,5 млрд грн, з яких 181,2 млрд грн — на пенсійні виплати.

«У січні-серпні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 300,5 млрд грн, зокрема у серпні - 35,0 млрд грн», йдеться у повідомленні.

За інформацією Мінфіну, 181,2 млрд грн (у серпні - 22,7 млрд грн) було спрямовано на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду.

На соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, було направлено 69,1 млрд грн, із них у серпні - 8,3 млрд грн.

Окрім того, на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам з бюджету виділено 32,4 млрд грн, із них у серпні - 1,7 млрд грн.

Ще 16,2 млрд грн (у серпні - 2,0 млрд грн) спрямовано на соціальний захист дітей та сім'ї та 1,6 млрд грн (у серпні 0,3 млрд грн) — на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Як повідомлялося, за січень-серпень 2023 року на охорону здоров’я спрямовано 105,2 млрд грн (93% плану на цей період), зокрема на програму медичних гарантій — 90,2 млрд грн (95% плану).

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