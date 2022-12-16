У Мінфіні розповіли, коли Україна отримає перший транш макрофіну від ЄС — Finance.ua

У Мінфіні розповіли, коли Україна отримає перший транш макрофіну від ЄС Сьогодні 16:14 — Казна та Політика

Міністерство фінансів очікує, що вже в січні 2023 року Україна отримає від Європейського Союзу перший транш макрофінансової допомоги, загальний обсяг якої становить 18 млрд євро.

Як заявила заступник міністра фінансів Ольга Зикова в ефірі інформаційного телемарафону, у 2023 році щомісячний дефіцит бюджету складе від 3 до 3,5 млрд доларів на місяць.

Покривати його, крім «макрофіну» від ЄС, планують за рахунок допомоги від США і завдяки новій програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом.

«Перший транш ми очікуємо вже в січні 2023 року. Це одне з джерел покриття щомісячного дефіциту наступного року. Ми маємо намір після комунікації та узгодження Європейською комісією мати механізм ритмічних і передбачених траншей. Ми плануємо, що в наступному році ми будемо мати чіткий план з чіткими розмірами траншей щомісяця протягом усього року. Це допоможе нам збалансувати бюджет і мати передбачувані витрати для покриття соціально необхідних витрат», — сказала вона.

УНІАН За матеріалами:

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