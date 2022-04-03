У Мінфіні назвали суму, яку Україна витрачає за місяць воєнних дій — Finance.ua
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У Мінфіні назвали суму, яку Україна витрачає за місяць воєнних дій

Вчора 08:02Казна та Політика
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За місяць воєнних дій Українська держава витрачає приблизно 10 млрд доларів. Ці підрахунки Міністерство фінансів України надало під час наради Володимира Зеленського з економічними блоками Офісу президента та Кабінету Міністрів.
Про це повідомляє прес-служба президента.
Під час наради учасники обговорили стан української економіки на другому місяці відсічі військовому вторгненню росії, а також розглянули прогнози її розвитку у найближчій перспективі.
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На нараді обговорили джерела фінансування видатків, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів України. У цьому контексті торкнулися перспективи переходу на спрощену систему оподаткування, яка запланована на квітень.
Учасники зустрічі також обговорили проведення посівної кампанії, зокрема, забезпечення аграріїв пальним. Було розглянуто шляхи диверсифікації імпорту палива та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією, зазначили у пресслужбі.

Довідка Finance.ua:

  • збитки від війни росії проти України з урахуванням майбутніх втрат перевищують 1 трлн доларів. Прямі збитки наближаються до 600 млрд доларів;
  • лідери країн Європейського союзу на саміті у Брюсселі погодили створення Трастового фонду солідарності з Україною. Україна має отримати нову фінансову допомогу від Норвегії, Франції, Європейського Союзу та США;
  • Кабінет Міністрів уже розробляє план відновлення України після війни. Джерела відновлення, за словами голови уряду, різні: насамперед арештовані та конфісковані активи росії, а також допомога партнерів та державний бюджет України. Крім того, ведеться активна робота з міжнародними партнерами щодо створення фонду відновлення України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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