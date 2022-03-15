У Мінекономіки повідомили, коли почнуть підраховувати втрати ВВП України через війну — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

У Мінекономіки повідомили, коли почнуть підраховувати втрати ВВП України через війну

Вчора 09:13Казна та Політика
157
Мінекономіки почне підраховувати перші втрати ВВП України через війну з Росією у квітні цього року. Збитки рахуватимуть, застосовуючи два підходи.
Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін в етері марафону українських телеканалів.
Денис Кудін розповів, що підбивати підсумки щодо ВВП у Мінекономіки зможуть лише тоді, коли завершиться перший повний місяць, відколи економіка України перейшла на воєнний режим.
Тобто у квітні ми зможемо провести проміжні підсумки березня і тоді ж назвати певні цифри,— уточнив заступник міністра економіки України.
Посадовець також зазначив, що міністерство рахує збитки від бойових дій за двома підходами — окрім підрахунку втрат ВВП, також обчислюється шкода, завдана інфраструктурі країни.
До слова, Кудін нагадав, що станом на 13 березня Росія завдала українській інфраструктурі збитків на понад 119 мільярдів доларів.
Додамо, що уряд вже закликав міжнародних партнерів, інвесторів, організації та бізнес надати Україні фінансову підтримку, яка сприятиме відновленню стабільності української економіки.
За матеріалами: Телеканал 24
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.