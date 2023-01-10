У Мінекономіки назвали середню ціну на газ у грудні — Finance.ua

У Мінекономіки назвали середню ціну на газ у грудні Сьогодні 11:03 — Енергетика

У Мінекономіки назвали середню ціну на газ у грудні

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації газу в Україні за грудень 2022 року. Вартість становила 26 199,24 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 9,2% менше, ніж на місяць раніше.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

За даними міністерства, середня ціна у 2022 році становила:

Таблиця: РБК-Україна

Нагадаємо, тарифи на газ та тепло для населення залишаться без змін до кінця війни. Верховна Рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду під час війни.

Довідка Finance.ua:

у січні вартість доставки (розподілу) газу може змінитись для українців — сума може як збільшитися, так і зменшитися порівняно з груднем. Це пов’язано не зі змінами тарифу, а з методикою нарахування самої плати за доставку у 2023 році;

деяким категоріям українців дозволили не сплачувати за комунальні послуги. Це стосується тих, хто тимчасово поїхав зі свого постійного місця проживання;

у січні 2023 року ціна газу для населення лишається стабільною порівняно з груднем 2022 року. У першому місяці нового року вартість «блакитного палива» для побутових споживачів коливається у різних постачальників у межах від 7,70 до 9,99 грн.



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