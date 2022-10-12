У Мінекономіки хочуть збільшити обсяги торгівлі з країнами Тихоокеанського регіону — Finance.ua

У Мінекономіки хочуть збільшити обсяги торгівлі з країнами Тихоокеанського регіону Вчора 08:49 — Казна та Політика

У Мінекономіки хочуть збільшити обсяги торгівлі з країнами Тихоокеанського регіону

Україна робить ставку на збільшення обсягів торгівлі з країнами Тихоокеанського регіону.

Про це заявила перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.

Сьогодні Японія посідає третє місце серед наших торгових партнерів в країнах Азії та Тихоокеанського регіону. Саме з країнами останнього Україна робить ставку на збільшення обсягів торгівлі.

Свириденко наголосила на тому, що Україна зараз як ніколи потребує іноземних інвестицій.

Читайте також Японія запровадила нові санкції проти рф

«Ми цінуємо те, що Японія активно заохочує приватний сектор приєднатися до реконструкції нашої країни. Ми вітаємо зацікавленість Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) і Sumitomo Corporation розпочати проекти державно-приватного партнерства в Україні», — підкреслила вона.

Сторони продовжили діалог, який розпочався ще на саміті міністрів торгівлі Великої сімки у Німеччині між українським Міністром та Міністром економіки, торгівлі та промисловості Японії Нісімура Ясутоші, про активізацію роботи з страхування японських інвестицій експортно-кредитним агентством NEXI. Мінекономіки вважає, що цей механізм може стати ключовим для залучення японських інвесторів до України.

Зокрема, сторони обговорили роботу над відкриттям офісу Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO) в Україні для посилення торговельної співпраці між країнами.

Довідка Finance.ua:

з моменту початку повномасштабного вторгнення росії, Японія надала Україні декілька партій гуманітарної, медичної та військової допомоги. Україна отримала майже 70 т ліків та медичних приладів — зокрема, переносні УЗД, апарати штучного дихання;

у серпні 2022 року Уряд Японії анонсував черговий пакет допомоги Україні — споживчі транспортні засоби (фургони) та невеликі безпілотники;

також Україна отримала 65 млрд японських єн (приблизно $500 млн) пільгового кредиту в рамках кредитної угоди.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.