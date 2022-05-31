У Мінцифри анонсували нові функції в «Дії» — Finance.ua
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У Мінцифри анонсували нові функції в «Дії»

Вчора 11:16Особисті фінанси
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У Мінцифри анонсували нові функції в «Дії»У Мінцифри анонсували нові функції в «Дії»
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що в «Дії» з’явиться 9 нових послуг.
Про це він написав у Telegram.
За його, словами, 9 послуг та документів запустять незабаром.
"Невеликий спойлер — зараз працюємо над запуском у застосунку воєнних облігацій, цифрового пенсійного посвідчення та першого функціоналу електронного нотаріату.
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Це одні з девʼяти послуг та документів, які ми запустимо незабаром. Хоча одночасно в роботі їх — десятки", — зазначив міністр.
Функції було анонсовано після чергового Дія Борду, щотижневої зустрічі міністра з командою «Дії».

Довідка Finance.ua:

  • 20 травня у застосунку та на порталі «Дія» запустили послугу з оформлення статусу безробітного та отримання щомісячної допомоги;
  • також на порталі «Дія» запрацювала послугу декларування для бізнесу, яка замінить собою отримання дозвільних документів на кшталт ліцензій, сертифікатів, свідоцтв, посвідчень та висновків;
  • Словаччина, Болгарія та Молдова хочуть повторити успіх «Дії» та впровадити такий застосунок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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