У Мінагрополітики заявили, що росія відповість за втрати земельного фонду України — Finance.ua

У Мінагрополітики заявили, що росія відповість за втрати земельного фонду України

Вчора 20:06 — Аграрний ринок

Мінагрополітики розпочало розробку методики визначення шкоди та збитків за втрати земельного фонду, які були завдані Україні внаслідок збройної агресії російської федерації.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

За його словами, при розрахунку шкоди та збитків будуть враховуватись витрати на рекультивацію земель; збитки власникам (землекористувачам) земельних ділянок сільськогосподарського призначення; витрати на відновлення меліоративних площ; витрати на розмінування тощо.

«Велика частина земель, зокрема сільськогосподарського призначення, з меліоративною інфраструктурою, зазнали значних пошкоджень, а їхні власники та користувачі — збитків. Це все має бути відшкодовано у повній мірі, включаючи не тільки фактичні втрати, а й упущену вигоду. Для напрацювання інших показників та методики ми плануємо залучити найкращих фахівців із міжнародним досвідом», — підкреслив Микола Сольський.

Шкода та збитки, завдані Україні внаслідок збройної агресії російської федерації, визначатимуться за 15 напрямами:

людські втрати та пов’язані з ними соціальні витрати;

економічні втрати, пов’язані з людськими втратами;



військові втрати;



втрати, пов’язані з забезпеченням публічної безпеки і порядку, боротьби зі злочинністю, забезпеченням безпеки дорожнього руху;



втрати житлового фонду і об’єктів житлово-комунального господарства;



втрати земельного фонду;



втрати лісового фонду;



втрати надр;



втрати акваторії;



збитки, завдані природно-заповідному фонду;

втрати інфраструктури транспорту, телекомунікаційної мережі і зв’язку;



втрати енергетичної інфраструктури;



втрати культурної спадщини;



економічні втрати підприємств;



втрати установ та організацій.



Довідка Finance.ua:

20 березня 2022 року було ухвалено Постанову Кабінету Міністрів України № 326 «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації»;

за кожним із напрямів закріплене відповідальне міністерство, інший центральний чи місцевий орган виконавчої влади, які зобов’язані протягом шести місяців розробити й затвердити відповідні методики визначення шкоди та збитків;



передбачається також, що міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, відповідальні за визначення шкоди та збитків за напрямами, надаватимуть щороку до 1 квітня наступного періоду Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відповідну інформацію для її узагальнення та надання до 1 червня Кабінетові Міністрів України.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.