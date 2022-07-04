У Мінагрополітики розповіли про логістику через західні кордони — Finance.ua

У Мінагрополітики розповіли про логістику через західні кордони Вчора 20:43 — Аграрний ринок

Міністерство аграрної політики та продовольства активно працює над вирішенням питання розблокування експорту зернових культур. Уже понад 20 компаній планують або розпочали будувати перевалки в зонах, де пролягають нові логістичні маршрути.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає пресслужба міністерства.

«Ми активно працюємо над збільшенням логістики через західні кордони. За цей місяць очікуємо близько двох мільйонів тонн експорту зерна, яке вже перейшло за новими логістичними маршрутами: це Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина. І маємо потенціал до збільшення. Понад 20 компаній планують або розпочали будувати перевалки в цих зонах», — зазначив він.

Сольський уточнив, що наразі міністерство проводить переговори з ЄС і наприкінці липня буде окрема зустріч із широким колом учасників на рівні міністрів — аграрних, транспортних відповідних країн, щоб збільшувати європейську інфраструктуру, зокрема, за вагонами і траками, яких не вистачає.

Міністр додав, що робота також сконцентрована над вирішенням питань із зберігання та вивезення українського врожаю.

«Аграрії, які збирають і збиратимуть урожай ближче до лінії фронту, намагатимуться вивезти його на зберігання ближче до центру та заходу країни. Тому особливо в цих місцях буде потреба в додатковому зберіганні. Над цим активно працював бізнес, щоб завезти на ці території мобільне одноразове зберігання», — резюмував Сольський

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