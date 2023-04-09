У Мінагрополітики розповіли, чи буде цього року в Україні дефіцит моркви, цибулі чи гречки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Мінагрополітики розповіли, чи буде цього року в Україні дефіцит моркви, цибулі чи гречки

Аграрний ринок
7
Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів, чи цьогоріч українцям загрожує дефіцит моркви, цибулі чи гречки.
В ефірі інформаційного телемарафону він заявив, що цього року фермери підготувалися. За словами Висоцького, більше у відомстві не очікують такої складної ситуації, яка була цієї зими та навесні з тією ж цибулею та морквою.
«Ми маємо інформацію з різних регіонів, як з Одещини, так і з Центральної України, Тернопільщини, Черкаської області, що планується поновлення вирощування овочів там, де останніми роками цього не відбувалося. І перш за все овочів борщового набору, таких як цибуля та морква. Тому вже з урахуванням нового врожаю овочів, який збиратиметься наприкінці літа та восени цього року, буде значно більше доступно вітчизняного продукту для українського споживача», — зазначив Висоцький.
Місце для вашої реклами
Крім того, українські фермери ще того року суттєво збільшили посіви гречки, і її було вирощено навіть більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання, тобто сформувалися резерви.
«Очікується майже аналогічна площа посіву гречки цього року. Відповідно, це означатиме, що знову буде вирощено і вироблено гречки більш ніж достатньо для внутрішнього споживання, не буде потреби в імпорті. І, як результат, не буде підстав для зростання ціни», — наголосив він.
Міністр додав, що ціна на гречку очікується у тому ціновому діапазоні, який сформувався сьогодні. Навіть, за його словами, ще може бути певне здешевлення, але це буде зрозуміло за фактом фіксації посівних площ у червні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.