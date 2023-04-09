У Мінагрополітики розповіли, чи буде цього року в Україні дефіцит моркви, цибулі чи гречки — Finance.ua

У Мінагрополітики розповіли, чи буде цього року в Україні дефіцит моркви, цибулі чи гречки Сьогодні 04:24 — Аграрний ринок

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів, чи цьогоріч українцям загрожує дефіцит моркви, цибулі чи гречки.

В ефірі інформаційного телемарафону він заявив , що цього року фермери підготувалися. За словами Висоцького, більше у відомстві не очікують такої складної ситуації, яка була цієї зими та навесні з тією ж цибулею та морквою.

«Ми маємо інформацію з різних регіонів, як з Одещини, так і з Центральної України, Тернопільщини, Черкаської області, що планується поновлення вирощування овочів там, де останніми роками цього не відбувалося. І перш за все овочів борщового набору, таких як цибуля та морква. Тому вже з урахуванням нового врожаю овочів, який збиратиметься наприкінці літа та восени цього року, буде значно більше доступно вітчизняного продукту для українського споживача», — зазначив Висоцький.

Крім того, українські фермери ще того року суттєво збільшили посіви гречки, і її було вирощено навіть більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання, тобто сформувалися резерви.

«Очікується майже аналогічна площа посіву гречки цього року. Відповідно, це означатиме, що знову буде вирощено і вироблено гречки більш ніж достатньо для внутрішнього споживання, не буде потреби в імпорті. І, як результат, не буде підстав для зростання ціни», — наголосив він.

Міністр додав, що ціна на гречку очікується у тому ціновому діапазоні, який сформувався сьогодні. Навіть, за його словами, ще може бути певне здешевлення, але це буде зрозуміло за фактом фіксації посівних площ у червні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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