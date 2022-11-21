У Мінагрополітики повідомили про цьогорічний врожай гречки — Finance.ua
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У Мінагрополітики повідомили про цьогорічний врожай гречки

Казна та Політика
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Станом на 17 листопада збирання зернових та зернобобових культур в Україні проведено на площі 9 млн га (81%) при врожайності 43,4 ц/га, намолочено 39,1 млн тонн зерна. Гречки обмолочено 115 тис. га (98%), при врожайності 13,7 ц/га намолочено 156 тис. тонн.
Про це повідомляє Мінагрополітики.
За даними прес-служби:
  • пшениці обмолочено 4,7 млн га (100%), при врожайності 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;
  • ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), при врожайності 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;
  • гороху обмолочено 111,5 тис. га (100%), при врожайності 23,4 ц/га намолочено 261 тис. тонн;
  • кукурудзи на зерно обмолочено 2,1 млн га (50%), при врожайності 58,1 ц/га намолочено 12,3 млн тонн;
  • проса обмолочено 42,6 тис. га (95%), при врожайності 23,1 ц/га намолочено 98 тис. тонн.
Крім того, збирання соняшника проведено на площі 4,5 млн га, (96%) намолочено 9,8 млн тонн насіння при врожайності 21,7 ц/га;
  • сою зібрали на площі 1,5 млн га, (97%) намолочено 3,6 млн тонн при врожайності 24 ц/га;
  • збір ріпаку завершений на площі 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,9 ц/га;
  • цукрових буряків викопано на площі 161 тис. га, (90%) накопано 7,9 млн тонн солодких коренів при врожайності 494 ц/га.
Нагадаємо, у жовтні гречана крупа подешевшала на 7,9% до 82,7 гривень за кілограм.
За матеріалами:
РБК-Україна
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