У Мінагрополітики озвучили нюанси експорту зерна — Finance.ua

У Мінагрополітики озвучили нюанси експорту зерна Вчора 18:28 — Аграрний ринок

У Мінагрополітики озвучили нюанси експорту зерна

Зерновий коридор працюватиме за певним графіком, до відправлення готові 15 суден.

Про нюанси експорту зерна з розблокованих українських портів розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Він нагадав, що першим судном, що пройшло зерновим коридором, стало судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тисячами тонн кукурудзи.

«Кукурудза експортується до Північної Африки. У рамках моніторингу нашого чотиристороннього Спільного координаційного центру, створеного в Стамбулі, насамперед йдеться про проходження до Босфору, далі — вільна траєкторія згідно з класичними маршрутами відповідних комерційних суден», — розповів Висоцький.

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За його словами, спостереження за кораблями посилено проводить Спільний координаційний центр, який гарантує всі моменти безпеки.

«На сьогоднішній день є підтвердження щодо технічної готовності близько 15 суден, два фіналізуються. Далі буде двосторонній рух, у тому числі про підхід суден для завантаження», — повідомляють у міністерстві.

Зазначається, що спочатку здійснюватиметься експорт зернових культур: кукурудзи, пшениці, ячменю, а потім — олійних культур та продуктів переробки. Кожне із суден здатний вмістити від 10 до 60 тисяч тонн.

Висоцький також повідомив, що рух вантажних кораблів має бути лише у світлий час доби. Для безпеки їх супроводжує протимінний плавальний засіб. Обмежень за кількістю суден, які можуть курсувати, немає. Однак є подані заявки та погоджений графік.

«Надходження від реалізації цієї продукції отримають українські фермери. Далі вони сплачують податки до державного та місцевого бюджету, чим дуже підтримають громади України, виплатять заробітні плати своїм працівникам. Йдеться про суттєві суми, адже 50 млн тонн експортної сільгосппродукції оцінюється щонайменше у $15 млрд» , - додав заступник міністра.

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