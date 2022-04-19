У Мінагрополітики не бачать підстав для критичного зростання вартості продуктів — Finance.ua
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У Мінагрополітики не бачать підстав для критичного зростання вартості продуктів

Вчора 07:36Аграрний ринок
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У Мінагрополітики не бачать підстав для критичного зростання вартості продуктівУ Мінагрополітики не бачать підстав для критичного зростання вартості продуктів
На харчові продукти, які мають істотну соціальну значущість, — цукор, крупи, борошно, соняшникова олія — здійснюється регулювання цін. Тож наразі підстав для критичного зростання вартості продуктів у масштабах країни немає.
Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
«Десь може виникнути тимчасовий дефіцит через бомбардування чи зрив логістичних ланцюгів, але в цілому передумов немає», — сказав він.
Також, за словами Висоцького, наразі майже в усіх областях України триває посівна — засіяно понад 1,5 млн га. А враховуючи те, що історично ми 70% продукції експортували, все рівно потрібно активно працювати над експортом, оскільки Україна фізично не зможе всю цю продукцію спожити на внутрішньому ринку.
«До війни експорт аграрної продукції становив 40% від усього експорту нашої держави. Зараз, з огляду на значне скорочення галузі, експорт аграрної продукції може збільшитися навіть до 70%. Тому це буде один із основних китів підтримки економіки. Аграрії зроблять все, щоб ці очікування реалізувати і допомогти українській економіці», — акцентував Тарас Висоцький.
Він наголосив, що запасів продовольства чи кормів для безперебійного виготовлення продовольства достатньо — у середньому їх є на два роки, а за деякими позиціями значно більше.
«Ми надіємося на якнайшвидшу перемогу, але за необхідності можемо тримати продовольчу оборону довгостроково. І це без урахування нового врожаю, який уже потенційно можна буде цього літа збирати», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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