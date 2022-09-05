У Мінагро розповіли, як фермерам подати заявку на допомогу від ЄС — Finance.ua

У Мінагро розповіли, як фермерам подати заявку на допомогу від ЄС Вчора 21:00 — Аграрний ринок

У Державному аграрному реєстрі триває прийом заявок в рамках нової програми допомоги малим агровиробникам на загальну суму понад 1,5 млрд грн (50 млн євро). Програма фінансується за рахунок бюджетної підтримки Європейського Союзу.

За умовами програми, безповоротну допомогу зможуть отримати аграрії, які обробляють від 1 до 120 га сільськогосподарських угідь або утримують від 3 до 100 корів.

Розподіл підтримки відбуватиметься лише онлайн через Державний аграрний реєстр (dar.gov.ua).

Про це повідомили в Мінагро.

Зареєстровані у ДАР фермерські господарства та інші виробники сільськогосподарської продукції, що відповідають критеріям програми, зможуть отримати безповоротну допомогу в розмірі:

3100 грн на один гектар оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (але не більше 372 тис. грн). 5300 грн на кожну корову, яка перебуває у власності отримувача (але не більше 530 тис. грн).

В Міністерстві зазначили, що йде робота над розширенням програм підтримки в Державному аграрному реєстрі. Тому у відомстві закликають всіх сільгоспвиробників реєструватися в системі та слідкувати за оновленнями.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.