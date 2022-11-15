У Мін’юсті пояснили, що дає Україні резолюція ООН щодо репарацій — Finance.ua
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У Мін’юсті пояснили, що дає Україні резолюція ООН щодо репарацій

Казна та Політика
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У Мін’юсті пояснили, що дає Україні резолюція ООН щодо репарацій
У Мін’юсті пояснили, що дає Україні резолюція ООН щодо репарацій
На дев’ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну резолюція ООН щодо репарацій зможе запустити міжнародний компенсаційний механізм.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, зазначивши, що тепер країни, в яких знаходяться заарештовані активи агресора, зможуть дати старт міжнародному компенсаційному механізму.
«Країни, в яких знаходяться заарештовані активи рф, мають тепер юридично обґрунтоване рішення та зможуть перейти від дискусій до дій щодо старту роботи міжнародного компенсаційного механізму. Україна запропонує їм укласти міжнародний Договір про притягнення рф до відповідальності та відшкодування завданих агресією росії збитків», — написала Мудра.
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Нагадаємо, 14 листопада Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів ухвалила резолюцію «Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України», яку підготувала Україна за співавторства майже пів сотні країн.
У резолюції держави ООН підтвердили, що росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права, зокрема за її агресію, а також міжнародного гуманітарного права і прав людини. Відповідно, юридичні наслідки для рф мають передбачати відшкодування збитків, завданих Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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