У мережі показали нову електричний кросовер Skoda Fabia — Finance.ua

У мережі показали нову електричний кросовер Skoda Fabia Вчора 02:30 — Технології&Авто

Компанія Skoda планує до 2030 року випустити декілька нових електромобілів, зокрема кросоверів. Один із них замінить Skoda Fabia.

Незалежні дизайнери показали, як виглядатиме електричний кросовер Fabia.

Швидше за все, електромобіль Skoda Fabia збудують на платформі MEB концерну Volkswagen. Модель поєднуватиме в собі компактні розміри Fabia, підняту підвіску і, можливо, трохи просторіший салон. Якоюсь мірою, цей електричний кросовер позиціонуватиметься як «зелена» альтернатива паркетнику Skoda Kamiq, який незабаром має отримати оновлену версію.

Подейкують, що електрична Fabia отримає абсолютно нову передню частину, відповідно до нового корпоративного стилю чеського виробника, який був показаний у концепті Vision 7S.

Як виглядатиме її салон — поки що передбачити дуже складно, адже до її появи ще дуже довго. Але можна з упевненістю сказати, що Skoda зробить ставку на цифрові технології.

Про особливості силової установки теж поки нічого не відомо. За чутками, у електричної Fabia запас ходу становитиме близько 400 км.

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