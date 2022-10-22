У мережі показали нову електричний кросовер Skoda Fabia — Finance.ua
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У мережі показали нову електричний кросовер Skoda Fabia

Технології&Авто
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Компанія Skoda планує до 2030 року випустити декілька нових електромобілів, зокрема кросоверів. Один із них замінить Skoda Fabia.
Незалежні дизайнери показали, як виглядатиме електричний кросовер Fabia.
У мережі показали нову електричний кросовер Skoda Fabia
Швидше за все, електромобіль Skoda Fabia збудують на платформі MEB концерну Volkswagen. Модель поєднуватиме в собі компактні розміри Fabia, підняту підвіску і, можливо, трохи просторіший салон. Якоюсь мірою, цей електричний кросовер позиціонуватиметься як «зелена» альтернатива паркетнику Skoda Kamiq, який незабаром має отримати оновлену версію.
У мережі показали нову електричний кросовер Skoda Fabia
Подейкують, що електрична Fabia отримає абсолютно нову передню частину, відповідно до нового корпоративного стилю чеського виробника, який був показаний у концепті Vision 7S.
Як виглядатиме її салон — поки що передбачити дуже складно, адже до її появи ще дуже довго. Але можна з упевненістю сказати, що Skoda зробить ставку на цифрові технології.
Про особливості силової установки теж поки нічого не відомо. За чутками, у електричної Fabia запас ходу становитиме близько 400 км.
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За матеріалами:
mmr.ua
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