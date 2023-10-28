У МЕА зробили прогноз щодо глобального попиту на газ та оцінили роль палива рф — Finance.ua

У МЕА зробили прогноз щодо глобального попиту на газ та оцінили роль палива рф Сьогодні 04:41 — Енергетика

У МЕА зробили прогноз щодо глобального попиту на газ та оцінили роль палива рф

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), світовий попит на природний газ до 2040 року буде навіть нижчим, ніж очікувалося, оскільки відновлювані джерела енергії займатимуть більшу частку в енергетичному балансі, тоді як частка Росії на глобальному газовому ринку скорочуватиметься.

Про це повідомляє Bloomberg

Четвертий рік поспіль МЕА прогнозує скорочення світового попиту на споживання газу.

У Європі попит на газ скоротився після того, як минулого року росія різко зменшила постачання палива до регіону. Тим часом, США і Катар нарощують поставки скрапленого природного газу, допомагаючи підтримувати ринки.

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Наразі МЕА очікує, що попит на газ досягне піку до 2030 року, і після цього залишиться мало місця для зростання поставок газом трубопроводами або СПГ, йдеться в останньому щорічному звіті «Перспективи світової енергетики».

Цей прогноз ілюструє серйозні зміни в глобальному енергетичному балансі. На Європу припадає близько 75% перегляду прогнозу МЕА у бік падіння попиту на газ, а майбутнє споживання у Китаї залишається невизначеним. Водночас росія — раніше найбільший постачальник газу до Європи, втрачає свою частку ринку на тлі зростання надлишку СПГ.

«У росії дуже обмежені можливості для забезпечення додаткових ринків збуту», — зазначають в МЕА.

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Очікується, що частка країни в міжнародній торгівлі газом, яка становила 30% у 2021 році, скоротиться вдвічі до кінця десятиліття за базовим прогнозом агентства.

Як наслідок, навіть зміщення поставок росії до Азії зіштовхнеться з «серйозними труднощами», вважають у МЕА.

Поштовх ЄС до розвитку відновлюваних джерел енергії разом з економією газу сприяв рекордному скороченню споживання в регіоні минулого року, коли воно впало на 55 мільярдів кубометрів. За даними МЕА, до 2030 року попит на газ скоротиться ще на 50 мільярдів кубометрів.

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Тим не менш, європейські компанії покладаються на довгострокові контракти на постачання СПГ для підвищення енергетичної безпеки, навіть якщо вони прагнуть скоротити викиди парникових газів. Цього місяця три великі компанії - TotalEnergies SE, Shell Plc і Eni SpA уклали довгострокові газові угоди з Катаром, а поставки до Франції, Нідерландів та Італії заплановані на період після 2050 року.

«Ще є простір для того, щоб укладати контракти на поставки більшої кількості газу, не порушуючи зобов’язань Європейського Союзу щодо нульових викидів до 2050 року. Але чи суперечать ці контракти глобальним амбіціям щодо досягнення нульових викидів — це вже інше питання», — зазначили в МЕА.

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