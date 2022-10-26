У МЕА зафіксували «першу по-справжньому глобальну енергетичну кризу» — Finance.ua

У МЕА зафіксували «першу по-справжньому глобальну енергетичну кризу» Вчора 04:02 — Енергетика

У МЕА зафіксували «першу по-справжньому глобальну енергетичну кризу»

Напруженість ринків скрапленого природного газу (СПГ) в усьому світі та скорочення постачання великими виробниками нафти поставили світ в епіцентр «першої по-справжньому глобальної енергетичної кризи».

Про це заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль, пише Reuters.

Зростання імпорту CПГ до Європи на тлі війни в Україні та потенційне відновлення апетиту Китаю до цього палива звузить ринок, оскільки наступного року на ринок вийдуть лише 20 млрд кубометрів нових потужностей СПГ, заявив Біроль під час Сінгапурської конференції.

Водночас недавнє рішення Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників, відомих як ОПЕК+, скоротити видобуток на 2 млн барелів на добу є «ризикованим», вважає МЕА.

«(Це) особливо ризиковано, адже кілька економік по всьому світу перебуває на межі рецесії, якщо ми говоримо про глобальну рецесію... Я вважаю це рішення справді невдалим», — сказав він.

Стрімке зростання світових цін на низку джерел енергії, включно з нафтою, природним газом і вугіллям, бʼє по споживачах, тоді як вони вже стикаються зі зростанням цін на харчові продукти й послуги. Високі ціни та можливість нормування потенційно небезпечні для європейських споживачів, які готуються до зими у Північній півкулі.

За словами Біроля, Європа може пережити цю зиму, хоч і трохи з труднощами, якщо погода залишиться мʼякою. «Якщо у нас не буде екстремально холодної та довгої зими, якщо не буде жодних сюрпризів у плані того, що ми бачили, наприклад, вибуху газопроводу „Північний потік“, Європа має пережити цю зиму з деякими економічними та соціальними ударами», — додав він.

Очікується, що споживання нафти зросте на 1,7 млн ​​барелів на добу в 2023 році, тому світові, як і раніше, буде потрібна російська нафта для задоволення попиту, каже Біроль.

Країни G7 запропонували механізм, який дав би змогу країнам, що розвиваються, купувати російську нафту, але за нижчими цінами, щоб обмежити доходи москви для війни в Україні. Біроль вважає, що «у схемі ще багато деталей, які потрібно згладити, і вона вимагатиме участі великих країн-імпортерів нафти».

На думку Біроля, енергетична криза може стати поворотним моментом для прискорення використання чистих джерел та формування стійкої та надійної енергетичної системи. Очільник МЕА зазначив, що багато країн Європи та інших регіонів прискорює встановлення відновлюваних потужностей, скорочуючи процеси видачі дозволів та ліцензій для заміни російського газу.

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