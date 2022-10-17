У Mastercard назвали 5 ключових напрямків, на які компанія фокусується при роботі з криптовалютами — Finance.ua
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У Mastercard назвали 5 ключових напрямків, на які компанія фокусується при роботі з криптовалютами

Фінтех і Картки
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У Mastercard назвали 5 ключових напрямків, на які компанія фокусується при роботі з криптовалютами
У Mastercard назвали 5 ключових напрямків, на які компанія фокусується при роботі з криптовалютами
Директор відділу Mastercard з криптовалют і блокчейну Радж Дхамодхаран розповів про ключові напрями, над якими працює компанія для повсюдного впровадження криптовалют як способу оплати.
За словами топ-менеджера Mastercard, перший напрям — це співтовариство із комапніями для поширення криптовалютних карток. Цього року Mastercard вже запустила по всьому світу кілька нових програм, пов’язаних с криптосектором. Минулого року Mastercard уклала співпрацю з криптовалютною біржею Gemini з випуску кредитної картки з виплатою кешбеку в криптовалютах, а в серпні платіжна система стала партнером торговельного майданчика Binance із запуску криптовалютних дебетових карток в Аргентині.
Другий напрямок, над яким працює Mastercard — це сервіси для криптовалют. Дхамодхаран зазначив, що Mastercard позиціонує себе як постачальник послуг у сфері кібербезпеки, а також надає консультаційні та банківські послуги для десятків тисяч фінансових установ.
Компанія має намір надавати аналогічні послуги і гравцям криптовалютного ринку. Тому Mastercard розширила свою консультаційну діяльність, яка тепер охоплює і купівлю криптовалют. Цього місяця компанія вже представила новий продукт під назвою Crypto Secure для моніторингу цифрових активів і захисту від криптовалютних шахраїв.
Третій напрямок — криптовалютні платежі. Дхамодхаран зазначив, що компанія співпрацює з кількома провідними фірмами, орієнтованими на криптовалюти: Paxos, Circle, Evolve і Uphold. Спільними зусиллями компанії намагаються створити способи, що дають змогу швидко конвертувати криптоактиви у фіатні гроші для здійснення платежів.
Ще один напрямок, який розвиває Mastercard, — метавсесвітні та невзаємозамінні токени (NFT). У січні компанія анонсувала нову ініціативу, завдяки якій клієнти біржі Coinbase можуть купувати NFT за допомогою картки Mastercard.
«У найближчому майбутньому володіти цифровими активами і витрачати їх буде так само просто, як розплачуватися безконтактною карткою в магазині. Криптовалюти і цифрові валюти центральних банків можуть перетворити фінансову систему, а NFT, ігри на основі блокчейна і метавсесвіти можуть змінити модель купівельної поведінки споживачів», — сказав Дхамодхаран.
Кілька місяців тому фінансовий директор Mastercard Сачін Мехра заявив, що стейблкоїни мають більше шансів стати засобом платежу порівняно зі звичайними криптовалютами.

Криптовалюти: швидкі гроші чи стабільний дохід на майбутнє?

За матеріалами:
cryptomisto
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