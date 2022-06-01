У Маріуполі окупанти збирають автомобілі, які городяни залишили, тікаючи від війни — Finance.ua
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У Маріуполі окупанти збирають автомобілі, які городяни залишили, тікаючи від війни

Вчора 19:13Нерухомість
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У Маріуполі окупанти збирають автомобілі, які городяни залишили, тікаючи від війниУ Маріуполі окупанти збирають автомобілі, які городяни залишили, тікаючи від війни
Усі машини, знайдені у Маріуполі (цілі та пошкоджені) без власників, окупанти почали звозити на майданчик ринку «Азовський». Це роблять нібито для обліку.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Якщо власники не з’являться протягом місяця (фактично до 01.07), всі машини будуть визнані власністю «молодої республіки».
«Другий крок після обліку нерухомості до повного розкрадання майна маріупольців. Того, що дивом уціліло після авіабомб, Градів та Смерчів», — написав Петро Андрющенко.
Нагадаємо, до будинків маріупольців, які виїхали з окупованої території, заселяють невідомих. Такий дозвіл видають окупанти.
За матеріалами: РБК-Україна
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