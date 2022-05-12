У МАГАТЕ заявили про відновлення моніторингу ЧАЕС, хочуть відвідати Запорізьку АЕС — Finance.ua

Віддалену передачу даних про гарантії (ядерної та експлуатаційної безпеки — ред.) з української Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) повністю відновлено.
Про це повідомляється на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на слова генерального директора агентства Рафаеля Маріано Гросі в середу.
«Це стало результатом розгортання нових каналів передачі на основі супутникових технологій та інших технічних робіт, проведених агентством після візиту інспекторів і техніків щодо гарантій на Чорнобильську АЕС 26-27 квітня 2022 року», — заявив Гроссі.
Це сталося в результаті розгортання нових каналів передачі на основі супутникових технологій та інших технічних робіт, проведених Агентством з моменту візиту інспекторів та технічних спеціалістів з охорони безпеки на Чорнобильську АЕС 26-27 квітня 2022 року.