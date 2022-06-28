У Мадриді розпочинається «саміт трансформації» НАТО — Finance.ua

У Мадриді розпочинається «саміт трансформації» НАТО Вчора 10:45

У Мадриді у вівторок, 28 червня, розпочинається триденний саміт НАТО, який керівництво Альянсу визначило як «саміт трансформації» з метою реагування на сучасні виклики у сфері безпеки та неспровоковану війну росії проти України.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг напередодні саміту заявив, що лідери НАТО під час зустрічі у Мадриді ухвалять ключові рішення, зокрема нову Стратегічну концепцію, заходи із зміцнення (політики) стримування та оборони НАТО та збільшення допомоги для України. «Вони сфокусують увагу на подальших інвестиціях в оборону, на історичному рішенні Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО, а також розвитку партнерства з Австралією, Японією, Новою Зеландією та Південною Кореєю», — сказав Столтенберг.

У Мадриді у зв’язку із проведенням саміту НАТО вживають додаткових заходів безпеки. Зокрема, посилено присутність у місті озброєної поліції, обмежено рух на певних лініях метро та громадського транспорту у столиці Іспанії.

Зустріч розпочнеться сьогодні по обіді із спільної заяви генерального секретаря НАТО та очільника уряду Іспанії.

Очікується, що під час мадридського саміту НАТО до його учасників у режимі відеоконференції звернеться Президент України Володимир Зеленський.

Глави держав та урядів мають намір затвердити новий пакет широкої допомоги для України. Він включатиме, зокрема, короткотермінові та негайні заходи, такі як постачання пального, захисного обладнання, портативних засобів для боротьби з дронами, захищених засобів зв’язку, іншого військового обладнання. Довгострокова допомога Альянсу буде спрямована на переозброєння Збройних сил України сучасними зразками, їх відхід від «пострадянської ери» та зміцнення інституцій України у сферах безпеки та оборони.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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