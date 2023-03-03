У лютому сума продажу активів банків-банкрутів склала 141 млн гривень — Finance.ua
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У лютому сума продажу активів банків-банкрутів склала 141 млн гривень

Кредит&Депозит
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Упродовж лютого у системі Prozorro.Продажі успішно відбулося 54 аукціони, лотами на яких були активи п’яти банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.
Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.
У підсумку сума продажу активів за місяць сягнула 140,9 млн гривень.
Із них майже 128 млн гривень склала сума продажу нерухомого майна банків.
8,8 млн гривень склала сума продажу земельних ділянок, і 2,2 млн гривень — сума продажу транспортних засобів, що перебували на балансі банків.
У розрізі банків найбільша сума продажу за місяць у ПАТ «Промінвестбанк», загалом — 79,5 млн гривень.
Ще 58,5 млн гривень — сума успішних аукціонів з продажу активів АТ «Мегабанк», і 1,4 млн гривень — сума аукціонів з продажу основних засобів АТ «МР БАНК».
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На сьогодні, за результатами 54 успішних аукціонів: за 27 лотів було отримано оплату на суму 40,8 млн гривень, оплата ще за 27 лотами на суму 100,2 млн гривень — очікується.
Окрім цього, від безпосереднього продажу активів фізичним та юридичним особам протягом лютого отримано 1,3 млн гривень.
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За матеріалами:
Finance.ua
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