У лютому обсяг торгів на «Українській біржі» зменшився на 46,4% до 2,561 млрд гривень — Finance.ua

У лютому обсяг торгів на «Українській біржі» зменшився на 46,4% до 2,561 млрд гривень Сьогодні 13:22 — Фондовий ринок

У лютому обсяг торгів на «Українській біржі» зменшився на 46,4% до 2,561 млрд гривень

У лютому обсяг торгів на «Українській біржі» зменшився порівняно із січнем на 46,4% до 2,561 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні біржі, передають Українські Новини.

Зазначається, що загальний обсяг торгів на «Українській біржі» у лютому склав 2 561 026 954,38 гривень, а загальна кількість угод — 15 544.

У структурі торгів за лютий 2024 року на державні облігації (ОВДП) припало 90,39% сумарного обороту або 2 314 914 644,90 гривень; 0,39% на акції або 10 094 150,00 гривень; на інвестиційні сертифікати 0,09% або 2 193 036,81 гривень; на іноземні цінні папери 5,51% або 141 164 438,22 гривень; на корпоративні облігації 3,62% або 92 660 684,45 гривень.

У лютому Індекс українських акцій (Індекс UX) зменшився на 4,0% з 1 560,31 до 1 498,04 пункта.

Лідерами обігу на ринку пайових цінних паперів у лютому були: Миколаївобленерго, аз (9,000 млн гривень); ПІФ Інжур Оушен, іс (1,249 млн гривень) та Райффайзен Банк , аз (0,897 млн гривень).

Лідерами обігу на ринку боргових цінних паперів у лютому були: 228 381 ОВДП, погашення 04.11.2026 (577,7 млн гривень); 228 811, ОВДП, погашення 30.09.2026 (258,8 млн гривень) та 228 506, ОВДП ном. дол., погашення 05.09.2024 (253,8 млн гривень).

Провідними операторами ринку акцій і сертифікатів фондів у лютому стали: ІНВІНТУМ, УНІВЕР КАПІТАЛ та Драгон Капітал.

Провідними операторами ринку облігацій у лютому стали: СПАЙК-ІНВЕСТ, БТС БРОКЕР та СКАЙ БАНК.

У свою чергу, провідними операторами ринку іноземних цінних паперів у лютому стали: ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС», УНІВЕР КАПІТАЛ та Драгон Капітал.

«Українська біржа» — центр ліквідності акцій та деривативів в Україні.

Стартувавши в березні 2009 року, біржа з перших місяців стала лідером українського біржового ринку, першою запустивши ринок заявок, інтернет-трейдинг, ринок репо, і строковий ринок.

Індекс українських акцій розраховується зі старту торгів на «Українській біржі» 26 березня 2009 року. Початкове значення було прийнято рівним 500 пунктам.

Сьогодні в Індексний кошик входять 6 найбільш ліквідних акцій.

Як повідомляли Українські Новини, у січні обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився порівняно із груднем на 29,8% до 4,781 млрд гривень.

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