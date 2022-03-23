У лютому кредити економіці зросли на 27 млрд гривень — Finance.ua

У лютому кредити економіці зросли на 27 млрд гривень

У лютому кредити економіці зросли на 27 млрд гривень

Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративному сектору та фізичним особам, за оперативними даними Національного банку, в лютому збільшився на 2,5% до 1 097,798 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку.

З початку року обсяг кредитів в економіку зріс на 5,1% з 1044,049 млрд гривень.

Обсяг гривневих кредитів юрособам за звітний місяць збільшився на 2,6% до 519,917 млрд. гривень.

Обсяг кредитів, виданих бізнесу в іноземній валюті, збільшився на 4,2% до 298,130 млрд. гривень.

Обсяг кредитів, виданих населенню, за звітний період збільшився на 1% з 250,346 млрд. гривень до 252,933 млрд. гривень.

Процентні ставки у лютому за гривневими кредитами для бізнесу збільшились на 1,3 п.п. до 11,7%, для населення — на 0,6 в.п. до 33,3%.

За валютними кредитами ставки для бізнесу становили 3,2%.

Нагадаємо, у 2021 році обсяг кредитів економіці збільшився на 10% з 948,386 млрд. гривень до 1 043,694 млрд. гривень. У 2020 році обсяг кредитів економіці скоротився на 2,3% з 971,871 млрд. гривень. У 2019 році обсяг кредитів економіці скоротився на 9,4% з 1073,1 млрд гривень до 972,658 млрд гривень. У 2018 році обсяг кредитів економіці збільшився на 5,9% з 1016,7 млрд гривень.

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