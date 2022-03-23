У лютому кредити економіці зросли на 27 млрд гривень — Finance.ua
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У лютому кредити економіці зросли на 27 млрд гривень

Вчора 09:10Кредит&Депозит
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У лютому кредити економіці зросли на 27 млрд гривеньУ лютому кредити економіці зросли на 27 млрд гривень
Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративному сектору та фізичним особам, за оперативними даними Національного банку, в лютому збільшився на 2,5% до 1 097,798 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Нацбанку.
З початку року обсяг кредитів в економіку зріс на 5,1% з 1044,049 млрд гривень.
Обсяг гривневих кредитів юрособам за звітний місяць збільшився на 2,6% до 519,917 млрд. гривень.
Обсяг кредитів, виданих бізнесу в іноземній валюті, збільшився на 4,2% до 298,130 млрд. гривень.
Обсяг кредитів, виданих населенню, за звітний період збільшився на 1% з 250,346 млрд. гривень до 252,933 млрд. гривень.
Процентні ставки у лютому за гривневими кредитами для бізнесу збільшились на 1,3 п.п. до 11,7%, для населення — на 0,6 в.п. до 33,3%.
За валютними кредитами ставки для бізнесу становили 3,2%.
Нагадаємо, у 2021 році обсяг кредитів економіці збільшився на 10% з 948,386 млрд. гривень до 1 043,694 млрд. гривень. У 2020 році обсяг кредитів економіці скоротився на 2,3% з 971,871 млрд. гривень. У 2019 році обсяг кредитів економіці скоротився на 9,4% з 1073,1 млрд гривень до 972,658 млрд гривень. У 2018 році обсяг кредитів економіці збільшився на 5,9% з 1016,7 млрд гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українські Новини
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