У Литві збудують найдовший міст у Балтиці — Finance.ua

У Литві збудують найдовший міст у Балтиці

Вчора 09:41

У Литві в районі Йонави за 2,5 роки збудують міст завдовжки 1,5 кілометра. Він стане найдовшим залізничним мостом у країнах Балтії.

Компанія LTG Infra, що реалізує проект Rail Baltiсa у Литві, підписала контракт із італійською Rizzani de Eccher на будівництво мосту через річку Вілія.

Вартість контракту з будівництвом та реконструкцією супутньої інфраструктури та будівництвом звуконепроникних екранів становить майже 64 млн євро. Роботи триватимуть 2,5 роки.

«Цей об’єкт особливо важливий для реалізації проекту Rail Baltica та будівництва шляху до Латвії — він дозволить доставляти рейки завдовжки мінімум 50 м, перевезення яких можливе лише залізницею», — говорить глава LTG Infra Кароліс Санковські.

Міст стане частиною нової ділянки Rail Baltica між Каунасом та кордоном з Латвією. Довжина мосту становитиме 1510 м.

Об’єкт буде побудований на території Natura 2000. З метою захисту біорізноманіття в період міграції та нересту риб роботи в охоронній зоні не проводитимуться. При цьому найдовший проліт моста, розташований прямо над річкою, матиме довжину 150 м-коду.

Загалом проект Rail Baltica передбачає будівництво 870 км лінії залізничної колії: 392 км у Литві, 265 км у Латвії та 213 км в Естонії. Вартість будівельних контрактів зараз оцінюється в 5,8 млрд євро.

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