У Литві видали рекордну за 5 років кількість посвідок на проживання, 60% із них — українцям Сьогодні 11:12 — Світ

У Литві видали рекордну за 5 років кількість посвідок на проживання, 60% із них — українцям

Департамент міграції Литви з січня по липень 2023 року видав іноземцям 86 372 посвідки на тимчасове проживання, це найбільша кількість посвідок на проживання в країні на півроку за останні 5 років. Із них приблизно 60% отримали українці.

Про це повідомляється на сайті відомства

71 901 посвідок видано особам, які вперше звернулися по документ, 14 471 — продовжено. Порівняно з другим півріччям 2022 року таких документів видано на 25% більше.

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Найбільше посвідок на проживання отримали громадяни України — 51 126. Понад 42 000 з них є військовими біженцями та користуються запровадженим ЄС механізмом тимчасового захисту, зазначають у відомстві.

При цьому громадяни білорусі за півроку отримали 19 477 посвідок на проживання, росії - 2384.

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Зі збільшенням кількості виданих документів збільшується навантаження на Департамент міграції, розповіла його керівник Евеліна Ґудзінскайте. Так, за даними Департаменту міграції, восени 2019 року середньостатистичний працівник відомства готував близько 70 рішень на місяць; у жовтні 2020 року — 109 рішень; у 2021 році - 131 рішення; минулого року — 206 рішень; а в червні цього року — 241 рішення.

Укрінформ За матеріалами:

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