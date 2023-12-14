У Литві планують запустити щотижневий контейнерний поїзд до України — Finance.ua

У Литві планують запустити щотижневий контейнерний поїзд до України Сьогодні 13:34 — Казна та Політика

Через проблеми з рухом вантажівок на польсько-українському кордоні провідний литовський залізничний перевізник — LTG Cargo — планує запустити щотижневий контейнерний поїзд для перевезень вантажів з України та у зворотному напрямку.

Про це повідомила пресслужба компанії, пише agravery.com

«Досі сільськогосподарська продукція (зерно та олія) та нафтопродукти здебільшого транспортувалися залізницею між Литвою та Україною через Польщу. Передбачаючи зміну потреб бізнесу, останніми роками LTG Cargo пропонує своїм клієнтам перевезення вантажів через три прикордонні пункти на польсько-українському кордоні: Мостиська-Медика, Ягодин-Дорогуськ та Ізов-Грубешов», — вказується в повідомленні. Як зазначають в LTG Cargo, лише за листопад компанія отримала близько 80 нових запитів на перевезення вантажів в Україну та з України.

Абсолютна більшість із них — з компаній, які досі займалися транспортуванням вантажів вантажівками. Пошук нових рішень стимулюється також значно збільшеними витратами на автомобільний транспорт.

За підрахунками LTG Cargo, після формування повного складу поїзда перевозити вантаж залізницею можна буде удвічі дешевше, ніж автомобільним транспортом. Так, за одну поїздку можна буде перевезти стільки вантажу, скільки зазвичай перевозять 36 вантажівок.

«Ми вже маємо перші результати спільної роботи — з Каунаського інтермодального терміналу в Україну сформовано потяг із збірним вантажем трьох клієнтів у контейнерах. Він перевозитиме гранули ПЕТ і сульфат амонію та перевозитиме порожню тару. Наступного тижня потяг має дістатися до України — плануємо зробити це за 8−9 днів. Разом з перевізниками та партнерами в Польщі та Україні ми продовжуємо працювати над тим, щоб цього року раз на тиждень почали курсувати склади з різними вантажами», — резюмується в повідомленні.

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