У Литві назвали “дивними” переговори про “зерновий коридор” без участі України — Finance.ua

У Литві назвали “дивними” переговори про “зерновий коридор” без участі України

Вчора 10:33 — Казна та Політика

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розкритикував переговори між Туреччиною і росією про забезпечення експорту українського зерна Чорним морем, оскільки в них не бере участі Україна.

Про це Ландсбергіс заявив журналістам у четвер, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Delfi , пише ukragroconsult.com.

«Ми спостерігаємо за перебігом переговорів, які, м’яко кажучи, дивні. У Туреччині йде дискусія між Туреччиною та росією про те, на яких умовах Україна має звільнити свої порти. Це неприпустимо, це порушення базового принципу „нічого про Україну без України“. Дискусії про українські порти не можуть відбуватися без їх відома», — підкреслив міністр.

На думку глави литовського МЗС, варіантом забезпечення експорту українського зерна через Чорне море є посилення захисту портів — або шляхом залучення військових кораблів третіх країн для супроводу збіжжя, або шляхом надання зброї самій Україні.

«Озброєння є у країн НАТО та партнерів по НАТО... Ми намагаємось допомогти українцям зібрати цю інформацію, щоб вони могли безпосередньо звернутися до партнерів», — зазначив Ландсбергіс.

Читайте також У США пояснили, навіщо росія краде українське зерно

Як відомо, Україна разом з партнерами обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування українського морського експорту та як перший крок вимагає від Росії відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров за підсумками переговорів у Туреччині в середу заявив, що РФ готова пропускати судна з зерном із українських портів, перекладаючи провину за блокаду на Україну, а також переконував, що роль українського врожаю у глобальній продовольчій безпеці перебільшена.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.