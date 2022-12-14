У листопаді доходи рф від експорту нафти впали через знижки на барелі – МЕА — Finance.ua

У листопаді доходи рф від експорту нафти впали через знижки на барелі – МЕА Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

Доходи росії від продажу нафти впали у листопаді до другого найнижчого рівня у цьому році, оскільки зростаючий експорт не зміг компенсувати зростаючі знижки на барелі.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

За оцінками МЕА, рф заробила близько 15,8 млрд доларів від продажу нафти у минулому місяці. При цьому найнижчий місячний дохід цьогоріч становив 14,7 млрд доларів у вересні, що відповідає середньому показнику за 2021 рік.

"Експорт енергоносіїв є єдиним найбільшим джерелом доходів для російського бюджету, і західні країни прагнуть скоротити потік грошей, які фінансують напад рф на Україну.

З 5 грудня ЄС і «Велика сімка» ввели обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, обмеживши доступ до послуг страхування і доставки для будь-яких покупців, які не дотримуються цього порогового рівня", — нагадує агентство.

Зниження доходів у листопаді відбулося через те, що ціна на нафту марки Urals, ключової російської експортної нафти, знизилася приблизно до 43 доларів за барель станом на початок грудня, підкреслює МЕА.

Минулого тижня президент росії Володимир Путін заявив, що обмеження цін не матиме значного впливу на бюджет країни, але може завдати шкоди світовому енергетичному ринку. За його словами, країна може скоротити видобуток нафти у відповідь на обмеження.

За даними МЕА, російський експорт нафти і нафтопродуктів зріс до 8,1 мільйона барелів на добу минулого місяця, що є найвищим рівнем з квітня. Однак нові санкції, які набули чинності в грудні, можуть змусити країну скоротити видобуток приблизно на 400 000 барелів на день, вважає агентство.

Воно прогнозує подальші втрати в першому кварталі після того, як ЄС заборонить імпорт російських нафтопродуктів, при цьому видобуток впаде приблизно на 1,8 мільйона барелів на день до кінця періоду, в порівнянні з рівнем до вторгнення.

Економічна Правда За матеріалами:

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