У липні європейський авторинок зріс ще на 15% — Finance.ua
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У липні європейський авторинок зріс ще на 15%

Технології&Авто
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У липні європейський авторинок зріс ще на 15%
У липні європейський авторинок зріс ще на 15%
У липні продажі нових легковиків в ЄС збільшились на 15,2% у річному обчисленні, до 851 156 од.
За даними АСЕА, європейський авторинок зростає вже 12 місяців поспіль, повідомляє Укравтопром.
Більшість ринків Євросоюзу продемонстрували стабільне зростання, включаючи чотири найбільші: Франція (+19,9%), Німеччина (+18,1%), Іспанія (+10,7%) та Італія (+8,7%).
Найбільшим попитом у минулому місяці користувались бензинові авто, яких було продано 304,9 тис. од. (+5% до липня 2022р.). Однак частка ринку бензинових авто зменшилась з 39,3% до 35,8% порівняно з липнем минулого року.
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М’які гібриди (HEV) залишаються другими за популярністю, вони охопили 25,6% ринку (порівняно з 22,4% у липні 2022 року). Плагін-гібриди (PHEV) охопили майже 8% авторинку ЄС, як і торік.
Третій результат продемонстрували дизельні авто, ринкова частка яких становила 14,1% (-3,8 відсоткових пункти).
Частка електромобілів збільшилась до 13,6% (+3,8 в.п.).
Всього з січня по липень 2023 року кількість реєстрацій нових легковиків у ЄС зросла на 17,6% - до майже 6,3 млн. од.
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За матеріалами:
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