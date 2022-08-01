У липні надходження до загального фонду держбюджету становили 64 млрд гривень — Finance.ua

У липні надходження до загального фонду держбюджету становили 64 млрд гривень Вчора 13:29 — Казна та Політика

У липні надходження до загального фонду держбюджету становили 64 млрд гривень

У липні до загального фонду державного бюджету надійшло 64,0 млрд гривень, виконання індикативу 144,7%, додатково надійшло до бюджету 19,8 млрд гривень.

Про це повідомив у Тelegram-каналі депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За січень-липень 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 413,9 млрд гривень, індикативні показники виконано на 103,5% або (+13,8 млрд гривень).

Більше за торішній факт січня-липня 2021 року сплачено 83,4 млрд гривень (+25,2%).

За липень 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 64,0 млрд гривень, виконання індикативу 144,7%, додатково надійшло до бюджету 19,8 млрд гривень.

Більше за торішній факт липня 2021 року сплачено +24,5 млрд гривень (+61,9%).

ПДВ за виробленими товарами (сальдо) за січень-липень — індикативні показники виконано на 133,5% (+33,0 млрд гривень).

Фактичні надходження податку становлять 131,6 млрд гривень, що в 1,5 разу (+45,7 млрд гривень) більше, ніж за січень-липень 2021 року (85,9 млрд гривень).

У липні індикативні показники виконано на 225,1% (+19,2 млрд гривень).

Фактичні надходження податку становлять 34,6 млрд гривень, що в 2,6 разу (+21,1 млрд гривень) більше, ніж за липень 2021 року (13,5 млрд гривень).

Акцизний податок (вироблений + ввезений) — виконання індикативу у повному обсязі.

Фактичні надходження податку становлять 7,9 млрд гривень.

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