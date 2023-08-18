У липні ФГВФО погасив вимоги кредиторів банків на 603,97 млн грн — Finance.ua

У липні ФГВФО погасив вимоги кредиторів банків на 603,97 млн грн Сьогодні 08:39 — Кредит&Депозит

У липні ФГВФО погасив вимоги кредиторів банків на 603,97 млн грн

У липні 2023 року банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 603,97 млн грн, у т. ч. 4,5 млн грн — позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Із загальної суми у липні, зокрема 3,7 млн грн, спрямовано на задоволення вимог кредиторів 4-ї черги (фізичних осіб понад гарантовану суму), 600,1 млн грн — 7-ї черги (юросіб, що не є пов’язаними з банками особами). Решту коштів отримали кредитори 6-ї та 8-ї черг.

За січень-липень 2023 року сума погашення вимог кредиторів банків у ліквідації склала 4 788,1 млн грн, в т. ч. 158,1 млн грн — позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів.

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Загалом за увесь період станом на 1 серпня 2023 року задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 64 641,8 млн грн, з яких 17 185,0 млн грн погашено забезпеченим кредиторам, в т. ч. 15 819,2 млн грн — НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

Звідки беруть ці кошти

На задоволення вимог кредиторів неплатоспроможних банків Фондом спрямовуються кошти, отримані в результаті управління та продажу майна (активів) цих банків. З огляду на низьку якість активів, реальна вартість яких врази нижча за номінальну, численні вимоги кредиторів залишаються незадоволеними за недостатністю майна таких банків.

У зв’язку з цим Фонд, відповідно до статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», вживає необхідних заходів для притягнення до цивільно-правової відповідальності пов’язаних осіб (власників, керівництво банків), діяннями/рішеннями яких заподіяно збитків неплатоспроможним банкам. Усі кошти, що будуть стягнуті у результаті цієї діяльності, спрямовуватимуться на задоволення вимог кредиторів банків та державі за позиками, що були нею надані у 2014−17 рр. для здійснення гарантованих виплат вкладникам.

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Станом на 1 серпня 2023 року Фондом, відповідно до ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», подано 85 позовних заяв щодо 53 банків про відшкодування шкоди (збитків). Загальна кількість відповідачів, які є пов’язаними особами цих банків, — 987 осіб. Загальна сума позовних вимог складає 171 171,0 млн грн. Загальний розмір позовних вимог Фонду, задоволених згідно судових рішень, які набрали законної сили, становить понад 1 953 млн грн.

Крім того, Фондом пред’явлено 35 цивільних позовів у кримінальних провадженнях щодо 22 банків, розгляд яких триває. Загальна кількість цивільних відповідачів — 68 осіб. Загальна сума пред’явлених вимог складає 24 644,1 млн грн.

Разом з цим, за результатами розгляду судами кримінальних проваджень, на підставі прийнятих судових рішень, станом на 1 липня 2023 року Фонд гарантування ініціював 6 судових проваджень про відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, щодо 6 банків. Загальна кількість відповідачів — 6 осіб. Загальна сума заявлених позовних вимог складає 5 175,5 млн грн. Загальний розмір позовних вимог Фонду, задоволених згідно судових рішень, які набрали законної сили, становить понад 2 537 млн грн.

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