У липні експорт агропродукції знизився на третину, — УКАБ Сьогодні 19:45 — Аграрний ринок

У липні експорт аграрної продукції знизився на 29% порівняно з червнем до 3,7 млн тонн.

Про це йдеться у повідомленні асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

«Такі невтішні результати експорту в першу чергу пояснюються зупинкою роботи „зернового коридору“ 18 липня, а також його низькою активністю ще до припинення терміну дії. В липні 2023 року цим каналом було експортовано лише 292 тис. тонн. Також свій негативний вплив на обсяги експорту мали обстріли росією портової інфраструктури річкових портів Дунаю», — йдеться в повідомленні.

У липні порівняно з червнем експорт зернових культур зменшився на 40% до 2,3 млн тонн (кукурудза — 51%, пшениця — 36%, ячмінь — 13%); експорт олійних культур збільшився на 37% до 330 тис. тонн (ріпак — 73%, соєві боби — 23% та насіння соняшнику — 3%); експорт рослинні олії збільшився на 7% до 549,4 тис. тонн (соняшникова олія — 92%, ріпакова — 4% та соєва — 4%); експорт макухи після вилучення олій зменшився на 12% до 320,7 тис. тонн (соняшникова — 91%, соєва — 9%).

«Найбільші падіння обсягів експорту продемонстрували ті позиції, які мають значну вагу при відносно невисокій їх вартості. Вони переважно експортувалися в рамках дії Чорноморської зернової ініціативи. Це зернові культури та макухи. Одночасно можемо спостерігати зростання обсягів експорту олійних культур. Це відбувається в основному за рахунок початку збору врожаю ріпаку і зі стартом його експорту», — йдеться в повідомленні.

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