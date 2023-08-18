У липні бізнес активніше брав валютні кредити, ніж гривневі — Finance.ua
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У липні бізнес активніше брав валютні кредити, ніж гривневі

Кредит&Депозит
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У липні бізнес активніше брав валютні кредити, ніж гривневі
У липні бізнес активніше брав валютні кредити, ніж гривневі
Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративному сектору та фізичним особам, за оперативними даними Національного банку, у липні зріс всього на 0,5% до 960,262 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Нацбанку.
З початку поточного року обсяг кредитів в економіці скоротився на 4,7% із 1 007,648 млрд гривень.
Обсяг гривневих кредитів юридичним особам за звітний місяць зріс на 0,3% до 496,790 млрд гривень.
Обсяг кредитів, виданих бізнесу в іноземній валюті, зріс на 0,8% до 233,009 млрд гривень.
Обсяг кредитів, виданих населенню, за звітний період зріс на 0,8% до 210,058 млрд гривень.
Процентні ставки у липні за гривневими кредитами для бізнесу скоротилися на 0,1 в.п. до 19,7%, і для населення — на 0,1 в.п. до 35%.
За валютними кредитами ставки для бізнесу становили 6,3% (+0,2 в.п.).

Довідка Finance.ua:

  • За 2022 рік обсяг кредитів в економіці скоротився на 3,5% із 1 044,049 млрд гривень.
  • У 2021 році обсяг кредитів в економіці збільшився на 10% з 948,386 млрд гривень до 1 043,694 млрд гривень.
  • 2020 року обсяг кредитів в економіці скоротився на 2,3% з 971,871 млрд гривень.
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За матеріалами:
Українські Новини
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