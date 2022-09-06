У Латвії зареєстровано 37 629 українських біженців — Finance.ua

У Латвії зареєстровано 37 629 українських біженців Вчора 15:39

З початку повномасштабної війни росії проти України в Латвії зареєстрували 37 629 українських біженців, а понад 32 тисячі отримали посвідку на проживання з правом працевлаштуватися. Про це повідомляє агентство Delf.

«З початку війни росії проти України в Латвії зареєстровано 37 629 жителів України, а 32 545 біженців отримали посвідку на проживання з правом на працевлаштування», — ідеться у повідомленні.

За даними Міністерства внутрішніх справ Латвії, 12 516 осіб скористалися допомогою комісій самоврядувань з цивільної оборони у пошуку житла. Решта біженців знайшли житло самостійно або зупинилися у друзів та родичів.

Більшість українських біженців становлять жінки:

46% — жінки;

23% — чоловіки;

31% — діти, переважно віком від двох до 17 років.

«Громадяни України, які мають біометричні паспорти і не потребують ні соціальної допомоги, ні допомоги з розміщенням, можуть перебувати в Латвії до 90 днів на рік без повідомлення державних органів», — ідеться у повідомленні.

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УНН За матеріалами:

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