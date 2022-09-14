У Латвії у зв'язку з санкціями проти росії в банках заморожено 80 млн євро — Finance.ua

У Латвії у зв'язку з санкціями проти росії в банках заморожено 80 млн євро Вчора 17:20 — Фондовий ринок

У Латвії у зв'язку з санкціями проти росії в банках заморожено 80 млн євро

У латвійських банках заморожено близько 80 млн євро через санкції, введені проти росії через війну в Україні.

Про це повідомила голова Комісії ринку фінансів і капіталу (FKTK) Санта Пургайле, передає портал Delfi.

«Можна сказати, що 80 мільйонів євро — це те, на чому фінансовий сектор закріпився. Особливих змін у цих цифрах за кілька місяців не відбулося», — зазначила Пургайле.

За її інформацією, виявлено шість фізичних осіб, які безпосередньо підпадають під санкції, та 35 юридичних осіб, які безпосередньо не включені до санкційних списків, однак у цих юридичних особах встановлено права власності або контролю підсанкційних осіб, тому активи та цінні папери цих осіб заморожені.

Глава FKTK прогнозує, що ці цифри навряд чи істотно зміняться, якщо санкції не будуть розширені.

При цьому Пургайле наголосила, що зараз банки дуже активно аналізують дані, щоб визначити, чи не обходяться санкції за рахунок залучення інших країн-посередників і створення платіжних ланцюжків.

«Ми спостерігаємо, що збільшився відтік грошей у такі країни, як Казахстан, Узбекистан, Туреччина. Тому ми дуже ретельно аналізуємо дані, просимо роз’яснень та робимо висновки», — зазначила глава FKTK.

Вона також підкреслила, що наразі у фінансовому секторі є гарне розуміння та здатність аналізувати грошові потоки та робити висновки. «Я думаю, ми можемо бути цілком впевнені, що якщо хтось намагатиметься обійти ці санкції, рано чи пізно його буде знайдено», — сказала Пургайле.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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