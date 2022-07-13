У Латвії презентували оригінальний електричний кабріолет за 20 тисяч євро (фото) — Finance.ua

У Латвії презентували оригінальний електричний кабріолет за 20 тисяч євро (фото) Вчора 03:54 — Технології&Авто

Латвійська компанія Dartz відома найдорожчими позашляховиками у світі, але також випускає й недорогі електрокари під брендом FreZe. Наразі його лінійку поповнив екстравагантний кабріолет Froggy EV Beachstar.

Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Новий FreZe Froggy EV Beachstar створили до 30-річчя першої моделі Dartz — тюнінгованого Volkswagen Beetle, названого Froggy. Електрокар позиціонують як пляжний автомобіль для двох.

Довжина автомобіля — всього 2,9 м.

Як і всі моделі FreZe, кабріолет збудований на базі масового Wuling HongGuang Mini EV від General Motors. Йому зрізали дах і скло, а ззаду з’явилася кришка багажника з двома обтічниками. Електромобіль довжиною всього 2,9 м виділяється завдяки яскравим кольорам кузова та внутрішнього оздоблення.

Силова установка Wuling залишилася без змін. Кабріолет оснащений скромним 27-сильним електромотором і літій-полімерною батареєю ємністю 13,8 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год, а запас ходу становить близько 200 км.

Ціна

Новий FreZe Froggy EV Beachstar планують продавати за 19 999 євро, а основними клієнтами називають готелі на курортах, служби прокату й каршерингу. Оснащення електрокара включає кондиціонер, парктронік і камеру заднього виду.

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